AYM’den bireysel emeklilik kararı: Yetki iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), bireysel emeklilikle ilgili bazı düzenlemeleri iptal etti.

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Emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarları kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktaran üyelerin, sistemde kazanacakları süreye, emeklilik hakkı kazanacağı yaşa ilişkin esas ile usuller Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca belirleniyordu.

AYM’ye yetkinin anayasa aykırı olduğu, düzenlemenin kanunla yapılması gerektiği belirtilerek başvuruda bulunuldu. Bunun üzerine Yüksek Mahkeme düzenlemeyi iptal etti.

Kararda sosyal güvenlik hakkına ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiği bildirildi.

‘İdareye geniş takdir yetkisi tanındı’

Yüksek mahkemenin gerekçesiyse şöyle:

* Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na verilen imkanla emeklilik hakkının doğumu için sağlanması gereken ve sözleşmede belirlenen şartlara müdahale edilmiştir. Bu itibarla kuralların Anayasa’nın 48’inci maddesinde güvence altına alınan sözleşme özgürlüğünü sınırlandırdığı değerlendirilmiştir.

* Yasal düzenlemeyle idari kuruma doğrudan düzenleme yetkisi verilmiş, bu “Bireylerin emeklilik hakkını elde edebilme şartlarının idare tarafından her zaman değiştirilebilir nitelikteki düzenlemelerle belirlenebilecek” hale getirilmiştir. Dolayısıyla emeklilik hakkını kazanma şartları hususunda temel çerçeve ve ilkelerin kanunda belirlenmediği, idareye geniş bir takdir yetkisinin tanındığı anlaşılmıştır.

* Bu itibarla sözleşmenin içeriğine yönelik sınırlama öngören kuralların kanunilik şartını sağlamadığı sonucuna varılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralların Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.

Bireysel emeklilik nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemi. Kişiler sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturuyor.