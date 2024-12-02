AYM'den 10 siyasi parti hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi (AYM), 10 siyasi parti hakkında ‘hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler’ nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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AYM, 10 siyasi partinin 2022 kesin hesabına ilişkin belgeleri inceledi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre AYM’nin suç duyurusunda bulunmaya karar verdiği siyasi partiler şunlar:

İşçinin Kendi Partisi

As Parti

Liberal Parti

Doğuş Partisi

Gelişim ve Demokrasi Partisi

Sevgi ve Saygı Partisi

Güzel Parti

Anadolu Birliği Partisi

Turan Hareketi Partisi

Tuğra Partisi

AYM’nin kararlardaki açıklaması özetle şöyle:

* Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği sürede verilmemesi nedeniyle parti sorumluları hakkında 2820 sayılı kanunun 111’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 5252 sayılı kanunun 7’nci maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için konunun Ankara Valiliği’ne bildirilmesine

* Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan 2820 sayılı kanunun 111’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.