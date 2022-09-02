AYM, Ali İsmail Korkmaz afişi asan öğrencinin cezalandırılmasını hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Gezi direnişinde öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın afişini asan öğrenciye üniversitenin verdiği disiplin cezasını ifade özgürlüğünün ihlali saydı.

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AYM, 2018 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde öğrenci olan ve okulun duvarına Öğrenci Kolektifleri imzalı “İyi ki doğdun Ali İsmail Korkmaz, düşlerindeki özgür dünyayı biz kuracağız” diye yazılı afiş astığı için disiplin cezası verilen Cebrail Padak’ın başvurusunu inceledi.

ANKA’nın haberine göre Padak’ın cezaya itirazı üzerine Eskişehir 2’nci İdare Mahkemesi, işlemin iptaline karar verdi. Üniversite yönetiminin de bu karara itirazı sonrasında Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4’üncü İdari Dava Dairesi istinaf başvurusunu kabul ederek mahkeme kararını kaldırdı. Padak bu karar üzerine AYM’ye başvurdu.

Padak’ın başvurusunu inceleyen AYM, üniversite yönetimi tarafından verilen disiplin cezasının, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Korkmaz, 2 Haziran 2013’teki Gezi protestolarında, polisler ve eli sopalı grup tarafından uğradığı saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra hayatını kaybetmişti.