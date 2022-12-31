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Yaramazlara biraz batar!

Aydın’da restorandaki patlamayla ilgili üç şüpheli tutuklandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir restoranda yedi kişinin ölümü, beş kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden üçü cezaevine gönderildi.

Fotoğraf: AA

İlçede Ekrem Coşkun döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamanın ardından Nazilli başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan altı kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.


Çalışanlardan N.A., savcılık ifadesinin ardından salıverilirken iş yeri sahibi L.Y., eşi F.Y., tüp bayisi sahibi A.B. ile iş yeri çalışanları Ş.G. ve Z.A., Nazilli Adliyesine sevk edildi.

‘Taksirle öldürme ve yaralama’ suçlamasıyla hakimliğe çıkarılan şüphelilerden restoran sahibi L.Y. ve eşi F.Y. ile tüp firması sahibi A.B. tutuklandı. Ş.G. ve Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı oldukları bildirilen ve hastanede gözetim altında olan diğer dört şüpheliden üçünün taburcu edilerek emniyete götürüldüğü, diğerinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Nazilli Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’ndeki bir döner restoranında tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada yedi kişi yaşamını yitirmiş, beş kişi yaralanmıştı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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