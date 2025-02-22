Aydın'da kağıt fabrikasında yangın

Aydın’ın Söke ilçesinde bir kağıt fabrikasının depolama alanında yangın çıktı.

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Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikada sıkıştırılmış kağıtların bulunduğu açık depolama alanında henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İki kişinin etkilendiği yangın hakkında Aydın Valisi Yakup Canpolat, şunları söyledi:

“Çevre illerden arazöz ve tanker istendi. Tahmini 30 ila 50 bin ton arasında sıkıştırılmış atık kağıt var. Fabrikaya sıçramaması için mücadele ediliyor.

Yangının çıktığı anda şiddetli bir rüzgar var. Ciddi rüzgar devam ediyor. Tek teselli, akşama doğru rüzgarın hızının biraz kaybolacak olması. Müdahalemize gece, gündüz demeden devam edeceğiz. Şu an için kontrol altına aldık diyemeyiz. Şu aşamada müdahale devam ediyor ama belli bir aşama kaydettiğimizi söyleyebilirim.”