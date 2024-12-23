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Yaramazlara biraz batar!

Aydın'da bir haftada üçüncü operasyon: 7 ton daha tağşişli zeytinyağı bulundu

Aydın’da jandarma bir depoda 7 ton tağşişli zeytinyağı buldu. Böylelikle ilde son bir haftada toplam 44,5 ton zeytinyağına el konuldu.

Fotoğraflar: AA (Arşiv)

Aydın’da geçen hafta polis, iki operasyonda toplam 37,5 ton tağşişli zeytinyağı bulmuştu.


TRT Haber’in aktardığına göre bugün de İncirliova ilçesinde jandarma bir depoya operasyon düzenledi.

Depodaki aramada farklı illere gönderilmek üzere bir kısmı kamyona yüklenmiş 7 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan depo sahibine 670 bin lira idari para cezası uygulandı.

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