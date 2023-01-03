Aydın Nazilli’deki restorandaki patlamada yaralanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aydın Nazilli’deki Ekrem Coşkun Döner şubesindeki patlamada ağır yaralanan 15 yaşındaki Cennet Yeldi yaşamını yitirdi.

Aydın Nazilli’deki Ekrem Coşkun şubesindeki tüpler değişim sırasında patlamıştı. (AA)

Nazilli’de 30 Aralık’ta Ekrem Coşkun Döner zincirine ait bir şubede tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada yedi kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden dördü tutuklanmıştı.

AA’nın haberine göre İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olay günü tedavi altına alınan Cennet Yeldi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeldi’nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.