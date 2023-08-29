Ayça Söylemez: Sokakta paradigma değişiyor

Sokakta paradigma değişiyor. Şiddetin dönem dönem artıp azaldığı oldu ancak uyuşturucu çetelerinin polise uzun namlulu silahlarla ateş açmasına, memleket ‘alışkın’ değil. Bu yöntem daha çok, suçla anılan bazı Güney Amerika ülkelerinde olağan karşılanan ve suç örgütlerinin kaydettiği aşamayı gösteren bir saldırı çeşidi.

Geçen hafta İstanbul, Kağıthane’de yaşananlar, organize suçun nereye evrildiğini görmek açısından korkutucuydu.

İhbar üzerine Kağıthane’de bir eve giden üç polis memurundan ikisi, açılan ateşle ağır yaralandı. Polis memuru Hakan Telli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde çekilen görüntülerde polisler, Telli’nin göğsünden yaralandığını söylüyor, yani çelik yelek bile giymemişti. Muhtemelen o gün bir “baskın” planlamamışlardı, evden ateş açılacağı da beklenmiyordu… Bu da normal çünkü Türkiye’de organize suç çetelerinin polisle çatışması, sık rastlanan bir durum değil(di).

Ayça Söylemez’in yazısı