Ayakkabı kutusundan çıkmıştı: Oz Büyücüsü’ndeki elbisenin açık artırması iptal edildi

Oz Büyücüsü’nde Judy Garland’ın giydiği meşhur elbisenin açık artırması iptal edildi. Sebep sahiplik konusunda son anda ortaya çıkan belirsizlik.

Bundan 83 yıl önce çekilen kült film ‘The Wizard of Oz’da Dorothy E. Gale rolünü canlandıran Judy Garland’ın giydiği pötikareli jile elbisenin çıkacağı açık artırma mahkeme tarafından askıya alındı.

Unutulmaz Dorothy karakterini Judy Garland canlandırmıştı. Şimdi giydiği elbise de filmin kendisi kadar meşhur.

Ayakkabı kutusundan çıktı

The Guardian‘ın haberine göre, uzun süredir nerede olduğu bilinmeyen elbise geçen sene Los Angeles’taki Amerika Katolik Üniversitesi’nde yapılan renovasyon sırasında bir ayakkabı kutusundan çıktı. Okul elbiseyi açık artırmayla satmaya karar verdi, tahmin edilen satış rakamı 800 bin ile 1.2 milyon dolar arasındaydı.

Ne olduysa bundan sonra oldu:

Barbara Ann Hartke adlı 81 yaşındaki kadın, ölmeden önce üniversitede çalışan rahip Gilbert Hartke’nin yeğeni olduğunu ve elbiseyi kendisine verdiğini iddia etti.

Tartışmalara sebep olan elbise

Gilbert Hartke’nin, tek varisi olduğunu söyleyen yeğen Barbara Hartke, elbisenin amcasına aktör Mercedes McCambridge tarafından hediye edildiğini belirtti.

Amerika Katolik Üniversitesi açıklamasında ise elbisenin Gilbert Hartke’ye verildikten sonra drama bölümüne gittiği ve bir süre sonra da kaybolduğu söylendi.

Ünivesitenin yetkilileri “Gerçekler Barbara Ann Hartke’nin söylediklerinde farklı. Mahkemeye gidip kendi delillerimizi bir an önce sunmak istiyoruz” diyor, Hartke’nin avukatı ise konuyla ilgili yorum yapmıyor.