Ayak İşleri’nin senaristi ve Gibi’nin yönetmeninden yeni absürt komedi

‘Ayak İşleri’nin senaristlerinden Volkan Öge’nin yazdığı, yönetmen koltuğunda ‘Gibi’nin yönetmeni Ömer Sinir’in oturduğu absürt komedi ‘Dünya Bu‘ ilk bölümüyle GAİN’de yayına girdi.

Absürt mizah sevenleri ekrana kilitlemeyi hedefleyen ‘Dünya Bu’, ismini Gazapizm’in aynı adlı şarkısından alıyor. Her birinde birbirinden bağımsız skeçlerin yer aldığı sekiz bölümle toplamda otuz iki hikaye anlatılıyor.

Türkiye’deki yeni mizah anlayışının ‘yıldız kadrosu’nu bir araya getirme iddiasındaki dizinin senaryosu KALT ekibinden Ozan Akyol ve Erman Çağlar’la Ayak İşleri’nin senaristlerinden Volkan Öge’nin imzasını taşırken, yönetmenliğini Gibi’nin ilk iki sezonunda yönetmen koltuğunda oturan Ömer Sinir üstleniyor.

180 kişilik oyuncu kadrosunda yer alan Ali Erkazan, Berrak Tüzünataç, Bülent Şakrak, Caner Özyurtlu, Cemal Hünal, Çağdaş Onur Öztürk, Deniz Işın, Erdem Şenocak, Erman Çağlar, Ertan Saban, Güven Murat Akpınar, Murat Kılıç, Muttalip Müjdeci, Ozan Akyol, Sinan Bengier, Şebnem Bozoklu ve Toygan Avanoğlu gibi isimler skeçlerdeki şaşırtıcı karakterlere hayat veriyor.

Kadın ruhundan anlayan çamaşır makineleri

Dijital platform GAİN’de yayına giren dizide keskin nişancılar, komplo teorisyenleri, kadın ruhundan anlayan çamaşır makineleri, ağırlaması zor ‘hiç gerek yok’çu eski dostlar ve hırslı dolandırıcılarla karşılaşmak mümkün.

Sokak satıcıları sandığımızdan çok daha başka şeyler söylüyor olabilirler mi? ‘Hiç gerek yok’ diye diye insanı nihilizme sürükleyen arkadaşlar gerçekten sürünse yeri mi? İnternetten alınan bir çamaşır makinesi bir evliliği ‘doğru yola’ sokabilir mi? Özgüveni kırılan bir telefon dolandırıcısı sıfırdan bir kariyer inşa edebilir mi?

Biraz kan, biraz yoga, biraz hukuk, bolca şaşkınlık… Mesaj kaygısı, genel izleyici baskısı, gönderme yapma çabası olmayan sıra dışı skeçler, klişelerden uzak, aykırı bir evrenin kapısını aralıyor.