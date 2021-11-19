Ayağıyla çaldığı kornoyla senfoni orkestrasında

Doğuştan kolları olmayan Alman müzisyen, sol ayağıyla çaldığı kornoyla senfoni orkestrası sanatçısı olmayı başardı.

Fotoğraflar: BBC

30 yaşındaki Felix Klieser insanların ayakla enstrüman çalmanın çok zor olduğuna inandığını anlatıyor: “Komik olan şu; ben de onlar için aynı şeyi düşünüyorum. O uzun parmaklarla bir kalemi nasıl tuttuğunuzu anlamıyorum, koordine etmesi çok zor. İnsanlar bana sürekli ‘Ayağınla korno çalmak zor mu?‘ diye soruyor. Ben de hep aynı cevabı veriyorum; Bilmem hiç elimle çalmadım! İkisini kıyaslayamam.”

Müzik yapmanın insanları mutlu etmek anlamına geldiğini düşünen sanatçı, üç yaşındayken korno çalmaya başlamış: “Hatırlayabildiğim tek şey yalnızca bu enstrümanı çalmak istemiştim, başka birini değil.”

Klieser’a birçok kez profesyonel bir müzisyen olamayacağı söylenmiş.

Bu, daha çok çalışmasını sağlamış: “Etrafınızdaki insanlar bir şeyin imkansız olduğunu söylese bile, evet zor olabilir ama bazen kendi yolunuzdan gidip hayallerinizi yaşadığınızda, sizi mutlu eden şeyi yaptığınızda muhteşem bir sonucu olabiliyor.”

Klieser önümüzdeki iki yıl boyunca Bournemouth Senfoni Orkestrası’yla turnede olacak.