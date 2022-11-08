Ay tutulmasından objektiflere yansıyanlar

Ay’ın bakır renginde görüldüğü yılın son ‘Kunduz ayı’ da denilen Ay tutulması gerçekleşti.
Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa’nın bazı bölgelerinden gözlenebilen Ay tutulması Türkiye’den izlenemedi.
ABD’nin New York bölgesinde 3 saat 39 dakika süren ve kırmızı görüntüsü nedeniyle ‘Kanlı Ay’ olarak da isimlendirilen bu doğa olayı 2025’den önceki son Ay tutulması olarak kayıtlara geçti.
Ay tutulması, Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay’a düşen ışığı kestiğinde gerçekleşiyor.
Bir başka deyişle, Ay Tutulması sırasında Dünya’nın gölgesini Ay üzerinde görebiliriz.