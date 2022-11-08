Ay tutulmasından objektiflere yansıyanlar

Ay’ın bakır renginde görüldüğü yılın son ‘Kunduz ayı’ da denilen Ay tutulması gerçekleşti.

Fotoğraf: AA

Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa’nın bazı bölgelerinden gözlenebilen Ay tutulması Türkiye’den izlenemedi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin New York bölgesinde 3 saat 39 dakika süren ve kırmızı görüntüsü nedeniyle ‘Kanlı Ay’ olarak da isimlendirilen bu doğa olayı 2025’den önceki son Ay tutulması olarak kayıtlara geçti.

Fotoğraf: AA

Ay tutulması, Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay’a düşen ışığı kestiğinde gerçekleşiyor.

Fotoğraf: Reuters

Bir başka deyişle, Ay Tutulması sırasında Dünya’nın gölgesini Ay üzerinde görebiliriz.