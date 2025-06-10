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Yaramazlara biraz batar!

Avusturya'da bir okula silahlı saldırı: Dokuz ölü, çok sayıda yaralı

Avusturya’da bir okula düzenlenen silahlı saldırı düzenlendi. Dokuz kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Fotoğraflar: Bild

Polis sözcüsü Fritz Grundnig, Graz kentindeki Dreierschützengasse’de bulanan bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.


Grundnig, saldırıda öğretmen ve öğrencilerden bazılarının öldüğü ya da yaralandığını belirtti. Ülke basınındaki haberlere göre saldırgan okulda rasgele ateş açtı, ardından da intihar etti.

AA’nın aktardığına göre dokuz kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı.

Euronews’ün haberine Graz polis sözcüsü Sabri Yorgun, saldırıyla ilgili ilk ihbarın 10.00’da geldiğini, olayla ilgili araştırmanın sürdüğünü söyledi.

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