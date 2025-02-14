Avusturya'da bir eyalet okullarda 7'nci sınıfa kadar telefonu yasakladı

Avusturya’nın Steiermark eyaleti, okullarda 7’nci sınıfa kadar cep telefonu ve benzeri elektronik cihazların kullanımını yasakladı.

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Düzenlemeye göre öğrenciler ilkokul 1’inci sınıftan itibaren ortaokul 7’nci sınıfa kadar okullarda cep telefonu, tablet ve akıllı saat kullanamayacak.

Öğrenciler okula girerken elektronik cihazlarını kapatacak ve bunların kullanımına teneffüslerde de izin verilmeyecek.

Yasağa uymayan öğrencilerin aileleri bilgilendirilecek. Ayrıca öğrencilerin bu tutumları ders notlarına yansıtılacak.

Düzenleme her ne kadar elektronik cihaz kullanımını 7’nci sınıfa kadar sınırlasa da okul yönetimi istediği takdirde yasağı lise son sınıfa kadar uygulayabilecek.