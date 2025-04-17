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Yaramazlara biraz batar!

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: Bir ölü, altı yaralı

ABD’de Florida Eyalet Üniversitesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi öldü altı kişi yaralandı.

Fotoğraf: New York Times

Saldırı üniversitenin Tallahassee şehrindeki kampüsünde düzenlendi. Görgü tanıkları saldırganın yaşının genç olduğunu söyledi.


Üniversite güvenlik yetkilileri yayınladıkları uyarıda, kampüstekilere acil durum gereği sığınak aramaları ve talimat beklemeleri tavsiyesinde bulundu. “Tüm kapı ve pencereleri kilitleyin ve ek koruyucu önlemler almaya hazır olun” denildi.

Uyarıda, okulda olmayanlar içinse kampüse gelmekten kaçınmaları istendi ve tüm derslerin iptal edildiği duyuruldu.

Associated Press’e (AP) konuşan bir yetkili üzerinde silah olan bir şüphelinin gözaltına alındığını, polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü belirtti.

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