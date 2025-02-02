Avustralyalı bakan, makam aracıyla özel bir yemeğe gittiği için özür diledi

Avustralya’da ulaştırma bakanı üç saatlik özel bir öğle yemeğine kendisini götürüp getirmesi için bakanlık aracını ve şoförünü kullandığı için özür diledi.

Jo Haylen. Fotoğraf: @johaylen / Instagram

Guardian‘ın haberine göre Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, hafta sonu arkadaşlarıyla birlikte yiyeceği bir yemek için bakanlık aracını ve şoförünü kullandı.

Toplamda 13 saat süren yolculuk ve yemeğin seyahat kayıtlarına ‘iş gezisi’ olarak yazıldığı tespit edildi.

Haylen, neden özel bir araç çağırmadığını soran gazetecilere “Geri dönüp baktığımda, çağırmalıydım” cevabını verdi. Özür dileyen bakan, 446 kilometrelik yolculuk için 750 dolar (26,7 bin lira) ödeyecek.

Bakanın ayrıca şoföre ve diğer gerekli mercilere de ekstra ödeme yapacağı bildirildi.

Muhalefet partileri Haylen’ı olay nedeniyle istifaya çağırdı.

Haylen bunu şu sözlerle reddetti: “Yaptıklarımı kabulleniyor ve insanların herkesin hata yapabileceğini anladığını düşünüyorum. Ben de bir hata yaptım. Bu yüzden özür diliyor ve bedelini ödüyorum. Kimse mükemmel değildir.”