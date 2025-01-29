Avustralya'da tarikatçılar, diyabet hastası çocuğa ilaç vermeyerek öldürdü

Avusturalya’nın Queensland eyaletine bağlı Toowomba kentinde bulunan ‘The Saints’ isimli yerel Hristiyan tarikata mensup 14 kişi, sekiz yaşındaki diyabet hastası kız çocuğuna ilaçlarını vermeyerek ölümüne sebep olmaktan suçlu bulundu.

Fotoğraf: The Telegraph

Hristiyan dinine mensup The Saints tarikatının 14’ü yetişkin 23 üyeden oluştuğu biliniyor.

Sekiz yaşındaki Tip 1 diyabet hastası Elizabeth Sthrus’ın insülin iğnesinden mahrum bırakılarak öldürüldüğü iddia edilmişti. Olaya ilişkin 2022’de dava açıldı.

AA’nın ABC News’den aktardığına göre tarikat lideri Brendan Stevens, baba Jason Struhs, anne Kerrie Struhs ve erkek kardeş Zachary Struhs da dahil tarikat üyesi 14 kişi, ‘taksirle öldürme’ suçundan hüküm giydi.

İddianamede tarikatın modern tıp karşıtı olduğu, Elizabeth’in sağlığının ilacı kestikten birkaç gün sonra kötüleştiği ve tarikat üyelerinin acil servisi aramak yerine dua ettiği belirtildi.

Hakim, kararında tarikat üyelerinin ‘ilahi güce inanıp’ Elizabeth’e ilaç vermeyerek, onun ölümüne yol açtığını açıkladı.