Avustralya polisi araştırıyor: Kıyaya vuran dalgıç ve 20 milyon dolarlık kokain

Avustralya polisi kıyıya vuran 20 milyon Avustralya doları değerindeki kokain ile dalgıç adamı araştırıyor.

Fotoğraf: New South Wales Police

BBC’nin haberine göre özel dalgıç ekipmanı giyen bir adam baygın halde Yeni Güney Galler eyaletindeki New Castle kentinde kıyıya vurdu.

Yabancı uyruklu olduğu belirtilen adam kaldırıldığı hastanede öldü. Yakınında bulunan kokainin piyasa yaklaşık 50 kilo ağırlığında olduğu belirtildi.

İki olay arasındaki bağlantıyı araştırdıklarını belirten Yeni Güney Galler polisi olaya karışan daha fazla şüpheli olabileceği ve dalgıcın ölüme terk edildiği ihtimalini değerlendirdiklerini ifade etti.

Dalgıcın su altında nefes alırken hava kabarcıkaları çıkarmaya bir solunum aleti dahil olmak üzere özel ekipmanlar kullandığı belirtildi.