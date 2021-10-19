Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avustralya hükümetinden, şiddet görenlere partnerlerinden ayrılabilmeleri için para yardımı

Avustralya’da hükümet, şiddet gördükleri partnerlerinden ayrılmalarına yardımcı olmak için mağdurlara tek seferlik para yardımı yapmaya başladı.

Fotoğraf: Reuters

Bugünden itibaren mağdurlar 5 bin Avustralya dolarlık (35 bin lira) ödeme için başvuruda bulunabilecek. Uygulama tüm cinsiyetlere açık olsa da başvuruların önemli bir çoğunluğunun kadınlardan gelmesi bekleniyor.


Hükümet verilerine göre ülkede her dokuz günde bir bir kadın partneri tarafından öldürülüyor.

Uygulama genellike olumlu karşılanırken bir kesim aile içi şiddet sorunun kökenine yönelik olmadığı için eleştirdi.

Kadın hakları için çalışan vakıf Victorian Women’s Trust’ın direktörü Mary Crooks ülkede erkekleri ailenin, hükümetteki ve şirketlerdeki pozisyonların başına geçiren ‘erkek‘ kültürünün tartışılması gerektiğini belirtti. Crooks ayrıca evlerinden ayrılmak zorunda kalanların kadınlar olduğuna dikkat çekerek “Böylesi bir travmayı yaşarken zarar verenler olmadığı halde neden kadınlar evinden ediliyor” diye sordu.

SON HABERLER

Asgari ücretle AB ve Türkiye’de kaç litre benzin alınabilir?

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Türkiye 330 avro olan (18 Ekim 2021) brüt asgari ücret’le 27 Avrupa ülkesi içinde sondan ikinci sırada. 2020 yılında brüt asgari ücrette Bulgaristan’ın önünde olan Türkiye, TL’nin değer kayıpları sonrası Bulgaristan’ın gerisine düştü.

Talana ‘vakıf’ kılıfı: Tarihi koya marina

Muğla’nın en güzel ve değerli koylarından olan Karacasöğüt’e marina inşa edilmesi planlanıyor. Bölge hem 1’inci derece arkeolojik sit alanı hem de 1’inci ve 3’üncü derece doğal sit alanı. Kültürel ve tarihi mirası tehdit eden marina projesinin yapacak olansa vakıf adı altında MUÇEV limited şirketi.