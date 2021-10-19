Avustralya hükümetinden, şiddet görenlere partnerlerinden ayrılabilmeleri için para yardımı

Avustralya’da hükümet, şiddet gördükleri partnerlerinden ayrılmalarına yardımcı olmak için mağdurlara tek seferlik para yardımı yapmaya başladı.

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Bugünden itibaren mağdurlar 5 bin Avustralya dolarlık (35 bin lira) ödeme için başvuruda bulunabilecek. Uygulama tüm cinsiyetlere açık olsa da başvuruların önemli bir çoğunluğunun kadınlardan gelmesi bekleniyor.

Hükümet verilerine göre ülkede her dokuz günde bir bir kadın partneri tarafından öldürülüyor.

Uygulama genellike olumlu karşılanırken bir kesim aile içi şiddet sorunun kökenine yönelik olmadığı için eleştirdi.

Kadın hakları için çalışan vakıf Victorian Women’s Trust’ın direktörü Mary Crooks ülkede erkekleri ailenin, hükümetteki ve şirketlerdeki pozisyonların başına geçiren ‘erkek‘ kültürünün tartışılması gerektiğini belirtti. Crooks ayrıca evlerinden ayrılmak zorunda kalanların kadınlar olduğuna dikkat çekerek “Böylesi bir travmayı yaşarken zarar verenler olmadığı halde neden kadınlar evinden ediliyor” diye sordu.