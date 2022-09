Avukatların asgari ücret tarifesi belli oldu: TBB memnun

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 2022 – 2023 avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tarifeye göre uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 33 bin 300, duruşmalı işlerde 57 bin 600 lira avukatlık ücreti ödenecek.

Ceza soruşturma evresindeki işler için 2 bin 800, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 5 bin 500, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 4 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 9 bin 200, ağır ceza mahkemelerindeki davalar içinse 17 bin 400 lira avukatlık ücreti alınacak.

Yargıtay’da görülen ilk derece davalar için 17 bin 800 lira; Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 8 bin 400 lira avukatlık ücreti ödenecek.

Büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için bin 200, takip eden her saat için 700 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 2 bin 500, izleyen her saat için bin 300 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde bin 900, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 2 bin 300, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 10 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Bozdağ’a teşekkür

Tarifenin Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra TBB Başkanı Erinç Sağkan, Twitter hesabından şunları yazdı: “Birliğimiz tarafından hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Süreçte yapıcı ve uyumlu bir çalışma yürüttüğümüz Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’a ve bakanlık bürokratlarına teşekkür ederiz.”