Avukat Selçuk Kozağaçlı, bir davadan beraat etti

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Başkanı Selçuk Kozağaçlı, ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla yargılandığı bir davadan beraat etti.

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Aralarında Kozağaçlı’nın da bulunduğu ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatların mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılandığı davada 11 Kasım 2022’de karar çıkmıştı. Mahkeme, 20 avukata toplamda 146 yıl yedi ay hapis cezası vermişti.

MLSA’nın aktardığına göre Kozağaçlı bugünkü davada, ünlü oyuncuların da kadrosunda olduğu, kentsel dönüşümü konu edinen ‘Mahalle’ filminin senaryosunu yazdığı gerekçesiyle yargılanıyordu.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Kozağaçlı’ya ‘suçu işlediğine yeterli delil olmadığı için delil yetersizliği’nden beraat kararı verilmesini talep etti.

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Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan Selçuk Kozağaçlı, savcının görüşüne katıldığını söyledi.

‘Bunlar yokmuş gibi davranamayız‘

Kozağaçlı, şunları dedi:

“Uyuşturucu sorunu, kentsel dönüşüm Yeşilçam’dan bu yana 50 yıldır gündemde, bunlar yokmuş gibi davranamayız. Dosyadaki fiziki delili Emniyet Genel Müdürlüğü dahi üstlenemiyor. Görüntünün kim tarafından elde edilerek dosyaya konduğu belirsiz, emniyet ‘Biz bilmiyoruz’ diyor. Savcılık, bu görüntünün nereden bulunarak dosyaya eklendiğini açıklamalıydı.”

Kendisinin yazdığı iddia edilen senaryonun da dosyaya bir türlü eklenmediğini söyleyen Kozağaçlı, beraatini talep etti. Savunma avukatları da savcının görüşüne katılarak, beraat talep etti.

Mahkeme, Selçuk Kozağaçlı’nın delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.