Avukat Dilara Yıldız’ın öldürülmesine ilişkin dava: Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı araştırılacak

Eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız’ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl üç aya kadar hapsi istenen Oktay Dönmez, yargılandığı davada, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Dilara Yıldız memleketi Samsun’da defnedilmişti. Fotoğraf: AA

Yıldız, İstanbul’un Tuzla ilçesinde bir restoranda eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından baş, boyun ve göğüs bölgesinden vurularak öldürülmüştü. Dönmez tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Dönmez’in, ‘canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme’, ‘silahla yağmaya teşebbüs’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl üç aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

AA’nın haberine göre Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Dönmez katıldı. Duruşmada, müştekiler, taraf avukatları ve İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç da hazır bulundu.

Dönmez, 4,5 yıl TSK’da bomba imha uzmanı olarak görev yaptığını anlatarak, maktulle tanıştığı sırada Kuzey Irak’ta görevli olduğunu söyledi. Bir süre sonra ailelerin tanıştığını ve nişanlandıklarını, Dilara Yıldız’ın eski eşi nedeniyle ilişkilerinin bozulduğunu ve ayrıldıklarını anlattı.

İzmir’de mesleğine devam ettiği sırada tekrar barışıp ayrıldıklarını ifade eden Dönmez, olay günü dışarıda yemek yedikleri sırada yanlarına gelen üç kişinin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

‘Ondan sonrası benim için film’

Karşısındakilerin ellerini beline atıp kendisinin etrafını sarmaya çalıştıklarını ve üzerine doğru gelince öldüreceklerini düşündüğü belirten Dönmez şunları söyledi: “Ben Dilara’yı kenara çekmeye çalıştım. Amacım iki el havaya ateş etmekti, adamları korkutup kaçırmaktı. Cinnet getirdi bir anda. Ondan sonrası benim için film, gözümü açtığımda cezaevindeydim. Bir insanla evlilik yoluna girdim, kendimi cezaevinde buldum.”

Dilara Yıldız’ın babası müşteki Ali Yıldız, ”Benim kızım altın gibi bir çocuktu. Çok çaresizim. Şikayetçi olsam ne olacak benim göz bebeğim gitti. Ben adalete güveniyorum” derken anne Elvan Akyel, sanığın kızından sürekli para istediğini, kızının şikayet edip, uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Dönmez’in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.

Telefon ve sim kartlar incelenecek

Sanığa ait telefon ve sim kartların da incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Anne Elvan Akyel adliye önünde şunları söyledi: “Kızımın kanının yerde kalmamasını istiyorum. Sanığın çok ceza almasını istiyorum. Hatta idam edilmesini istiyorum. İdam da gelsin istiyorum. Böylelerinin idam edilmesi gerekir. Benim çocuğum haksız yere öldürüldü. Herkesin gözü önünde. Orada kurtaracak çok kişi vardı. Benim çocuğumu kimse kurtarmadı. Polisler de kurtarmadı. Avukatlarımız sanığa gereken cezayı aldıracak. Kanunlarımıza, devletimize güveniyorum.”