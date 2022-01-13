Dilara Yıldız’ın yakınları: Polis resmi kıyafetle geldi, sivil polisler olsa belki böyle olmazdı

Eski nişanlısı tarafından öldürülen 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız’ın yakınları polisin olaya müdahale şeklini eleştirerek “Polis resmi kıyafetle operasyona geliyor. Daha tecrübeli sivil polisler gelip olaya müdahil olsaydı, belki bu olmayacaktı” dedi.

Fotoğraf: AA

Yıldız, İstanbul’un Tuzla ilçesinde bir restoranda eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından baş, boyun ve göğüs bölgesinden vurularak öldürülmüştü. Dönmez tutuklanmıştı.

AA’nın aktardığına göre Yıldız’ın cenazesi, İstanbul Barosu önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun’a gönderildi.

Burada Yıldız’ın anneannesi Sevim Kitapçı, torununun resmine sarılarak, “Yavrum, sen celladına mı aşık oldun? Şeytana mı aşık oldun? Kimse ekmeksiz kalmasın diye herkese yardım ediyordun yavrum. Ah yavrum, merhametli kızım” diyerek gözyaşı döktü.

Yıldız’ın akrabalarından Turgut Çakmak, çilingirle giren katil zanlısının 10 gün Dilara Yıldız’ın evinde kaldığını, memleketinden döndüğünde de onu rehin aldığını belirterek şunları söyledi: “Yıldız, acıktığını söyleyerek bu caniyi ikna ediyor lokantaya, polisin yakınına kadar getiriyor. Arkadaşları polise ihbar ediyor. Buna rağmen benim polisim resmi kıyafetle operasyona geliyor. Sen bilmiyor musun ki adam bunu öldürecek. Cani de çekip vuruyor.”

Dilara Yıldız’ın dayısı Mustafa Kitapçı ise katilin bir cani olduğunu dile getirerek, “Gözü dönmüş bir katil. O apartmandaki güvenlikçilerin haberi var, parmağı var. Çünkü o site tam korumalı bir site. Ama o eve girmiş, çilingir götürmüş. Nasıl girdin? Seni oradaki güvenlikler ne diye aldılar eve” diyerek tepkisini gösterdi.

Eve geldiğinde zanlının Yıldız’a senet imzalatmak istediğini anlatan Kitapçı, sözlerini şöyle sürdürdü: “‘Bana mal varlığını vereceksin, öyle ayrılırım. Arabayı vereceksin’ demiş, dövmüş. Kız ikna ediyor. O sırada acilden telefon tuşundan polise haber veriyor. Arkadaşları mesaj atıyor. Olay zaten polisler geldiği anda oluyor. Orada daha tecrübeli sivil polisler gelip olaya müdahil olsaydı, belki bu olmayacaktı.”

Avukat arkadaşı Aslıhan Arat ise ölmeden Dilara Yıldız’ın kendisine bir şey olursa avukatlığını yapmasını istediğini belirterek, “Arkadaşımın vasiyetini yerine getirmeye çalışacağım. Zanlının en ağır cezayı alması için çalışacağım” dedi.

İfadesi: ‘Polis arabasını görünce kendimi kaybettim’

Dönmez’in Yıldız’ın haber vermesi üzerine restorana gelen arkadaşları tarafından ikna edilmeye çalıştığı sırada kapıda Yıldız’ı arayan polis ekibini görünce, “Bana kumpas mı kurdunuz” diye bağırarak silahını çıkardığı ve ateş ettiği tespit edilmişti.

Dönmez ifadesinde “Kapıda polis arabasını görünce kendimi kaybettim” demişti.