Eski nişanlısının vurduğu kadın hayatını kaybetti

İstanbul’da eski nişanlısının silahlı saldırısına uğrayan 29 yaşındaki Dilara Yıldız hayatını kaybetti.

AA’nın haberine göre Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sahilyolu Caddesi’ndeki bir restoranda kadına silahlı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerine giden polis ekipleri, baş, boyun ve göğüs bölgesine beş mermi isabet eden Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, olay yerinde bulunan ve silahlı saldırıyı düzenleyen kadının eski nişanlısı Oktay D.’yi (29) gözaltına aldı.

Avukat Yıldız’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilirken, eski uzman çavuş olduğu bildirilen zanlı, işlemleri için asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliğine götürüldü.

Yapılan incelemelerde, şüphelinin eski nişanlısını tehdit ettiği, Dilara Yıldız’ın da tehdit mesajlarını sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.