TBB başkanı: Avukat Dilara Yıldız adli mercilere sığındı buna rağmen katledildi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız’ın ardından “İstanbul Sözleşmesi’nden dönme kararından vazgeçin” çağrısında bulundu.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde bir restoranda eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından baş, boyun ve göğüs bölgesinden vurularak öldürülmüştü. Dönmez tutuklanmıştı.

AA’nın aktardığına göre TTB Başkanı Sağkan, meslektaşları Yıldız’ın altı savcılık şikayeti olduğunu ve işlem yapılmadığını belirtti: “Türkiye’de yıllardır kadınların yaşam hakkı ihlallerinden bir örneği maalesef dün çok acı şekilde bir meslektaşımız nezdinde vuku buldu. Altı şikayet, sonuç alamıyor, ‘Öldürüleceğim, tehdit ediliyorum, bu tehditler çok ciddi’ diyor fakat önlem alınmıyor. Öldürülmemesi için yasal merciler maalesef ki hiçbir şey yapmıyorlar”

Sağkan, zanlı hakkında en sonunda bir uzaklaştırma kararı verildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak o karara rağmen bu şahıs elini kolunu sallayarak avukat meslektaşımızın evine, öğrendiğimiz kadarıyla bir çilingir marifetiyle giriyor. O çilingir dahi sormuyor, ‘Bu ev kimindir, ben burayı niye açıyorum‘ demiyor. Maalesef böyle bir olayla karşı karşıyayız. Bize kimse bunun bir adli vaka olduğuna inandıramaz. Kadın cinayetleri politiktir ve maalesef bir gecede çıktığımız İstanbul Sözleşmesi bu söylemimizin doğruluğunun en açık göstergesi olmuştur. Bugün gelinen noktada bir meslektaşımızın hunharca katledilmesi yasal mercilerin gerekli önlemleri almaması, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmış olması, 6284’ün etkin şekilde uygulanmamasıdır.”

Bir kadın olarak avukat Yıldız’ın yapabileceği her şeyi yaptığını, adli mercilere sığındığını aktaran Sağkan “Buna rağmen maalesef ki katledilmiştir” dedi.

Tüm ilgililere son kez çağrıda bulunan Sağkan şunları söyledi: “Gelin bu yanlıştan geri dönün. Danıştay’a çağrıda bulunuyoruz, verdiğiniz karar kadınların yaşam hakkıyla ilgilidir. Siyasal iktidara tekrar çağrıda bulunuyoruz, İstanbul Sözleşmesi’nden dönme kararından gelin vazgeçin. Ne kadar ağır sonuçları olduğunu maalesef ki çok acı tecrübelerle yaşıyoruz.”

Sağkan, Yıldız’ı öldüren zanlının yargılanmasının da peşini bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.