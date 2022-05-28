Avrupa’nın en büyüğü Real Madrid!

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool’u mağlup ederek kupayı kazandı.

Fotoğraf: AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 2021-2022 sezonu finali, Fransa’nın başkenti Paris’teki Stade de France’ta Liverpool ile Real Madrid arasında oynandı.

Karşılaşmanın ilk devresi, Liverpool’un hakimiyetinde geçti. İlk yarı, 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci devre 59’uncu dakikada Vinicius Junior, Real Madrid’i 1-0 öne geçirdi.

Maçta başka gol olmazken, İspanyol ekibinin kalecisi Courtois birçok pozisyonda gole izin vermedi.

Real Madrid, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında şampiyon olmuştu. Bu yıl da 14’üncü kupasını alarak turnuvanın en başarılı takımı unvanını korudu.

Maç, taraftar girişlerinin uzaması ve güvenlik gerekçesiyle TSİ 22:00 yerine 36 dakika geç başladı.

Binlerce biletsiz taraftar stada girmeye çalışınca kapılar bir süre kapatıldı. Bazı taraftarlar demir parmaklıklardan atladı. Bazı taraftarlara biber gazı sıkıldı.