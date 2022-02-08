Avrupalıların en büyük derdi sosyal eşitsizlik

Avrupalılara göre en büyük zorluk ‘sosyal eşitsizlik.’

Fotoğraf: Reuters

‘Eurobarometer‘ anketi Avrupa Birliği’nin (AB) 27 ülkesinde gerçekleştirildi.

‘AB için en büyük zorluklar hangileridir?‘ sorusuna Avrupalıların yüzde 36’sı ‘sosyal eşitsizlik‘ yanıtını verdi.

Yüzde 32 ile işsizlik, yine yüzde 32 ile çevre meseleleri ve iklim değişikliği, yüzde 31 ile göç meselesi ise takipte.

Göç konusunda dağılıma bakıldığında göçü en büyük zorluk görenler yüzde 62 ile Maltalılar.



Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yaşayanların yüzde 52’si, Yunanistan’da yaşayanların yüzde 49’u, Çekyalıların ise yüzde 47’si için göç öncelikli sorun.

Göç meselesini görece daha az sorun olarak gören ülkeler ise yüzde 17 ile Portekiz, yüzde 20 ile İspanya, yüzde 21 ile Romanya, yüzde 22 ile Hırvatistan ve yüzde 23 ile Slovakya.

Sıralamada göçten sonra gelen en büyük zorluklar ise kamu borcu, yetersiz ekonomik büyüme, terör ve güvenlik, AB’nin nüfusunun yaşlanması, küresel sağlık sorunlarının ele alınışı, ekonominin ve toplumun dijital dönüşümü.