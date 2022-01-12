‘Umuda yolculuk’ta yüzde 57 artış var

Ülkelerindeki baskı, savaş ve yoksulluktan kaçarak Avrupa Birliği (AB) sınırlarına 2021’de ‘yasadışı‘ sığınanların sayısı 2020’ye göre yüzde 57 artarak 195 bin oldu.

Fotoğraflar: Reuters

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex’in verilerine göre, 2021’de AB sınırlarına en fazla sığınan millet Suriyeliler oldu. Suriyelileri Tunuslular, Faslılar, Cezayirliler ve Afganistanlılar takip etti.

Geçen yıl girişlerde en çok kullanılan güzergahsa Orta Akdeniz. Bu rotadan 65 binden fazla kişi AB ülkelerine girdi. Orta Akdeniz’den girişler 2020’ye göre yüzde 83 çoğaldı.

İkinci sıradaki güzergah olan Batı Balkanlar’dan girenler yüzde 125 artarak 60 bin 500’e çıktı.

Üçüncü sıradaki Batı Afrika’dan gelenler ise yüzde 2,3 azalarak 22 bin 500 oldu.

Yakaladığı sığınmacıları soyarak ve döverek Türkiye sınırına ittiği defalarca kameralara da yansıyan Yunanistan’a girişlerse 2021’de azalmış gözüküyor.

Doğu Akdeniz’de sığınmacı rotasıysa daha çok Kıbrıs Cumhuriyeti’ne kaymış durumda.

Adanın güney tarafına sığınmacı girişleri 2020’ye göre yüzde 123 artarak 10 bin 400’e yükseldi.

Batı Akdeniz bölgesinde girişler de yüzde 6 artarak 18 bini geçti.

Doğu Avrupa’dan, özellikle de Belarus’tan AB ülkelerine girişlerde ise yüzde 1000 artış kaydedildi. Belarus’tan 2021’de yasa dışı giriş sayısı yaklaşık 8 bin oldu.