Avrupa’da hava kirliliği nedeniyle her yıl 1200’den fazla genç ölüyor

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), hava kirliliğinin Avrupa’da her yıl 1200’den fazla çocuk ve gencin ölümüne neden olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Kurumun yayınladığı raporda, kirliliğin yaşamın ilerleyen dönemlerinde hastalık riskini de önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre raporda, birçok Avrupa ülkesindeki temel hava kirleticilerinin seviyesinin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınırların üzerinde kaldığı uyarısı yapıldı.

Kısa vadede nitrojen dioksit ve ozona, uzun vadede ise PM 2.5 olarak da bilinen ince partikül maddelere maruz kalmak çocukların akciğer fonksiyonlarını ve gelişimlerini etkiliyor.

Bu durum, Avrupa’daki gençlerin yüzde dokuzunu etkileyen astım da dahil olmak üzere solunum ve kardiyovasküler hastalıklara yol açıyor.