Avrupa’da aşırı sıcaklar nedeniyle temmuzda binlerce kişi hayatını kaybetti

Avrupa’da bazı ülkelerde termometrelerin 45 dereceyi gördüğü aşırı sıcaklar yüzünden geçen ay binlerce kişi öldü.

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Politico Europe sitesinde yayımlanan habere göre, Avrupa kıtası genelinde geçen ay hava sıcaklıkları önemli ölçüde artarken temmuz ortasında, özellikle de 18-20 Temmuz’da zirveyi gördü.

Britanya ve Almanya’da temmuzda sıcaklıklar 40 derece ölçülürken Avrupa genelinde aynı dönemde kuraklık, orman yangınları ve hava kirliliği arttı.

Avrupa’nın çoğu ülkesinde veriler, temmuz ortasında ölenlerin sayısında artış olduğuna işaret ederken uzmanlar, bunun sıcaklık kaynaklı olduğunu savunuyor.

Almanya’da söz konusu haftada ilk belirlemelere göre Covid-19 kaynaklı olanlar hariç son beş yılda görülenden 3 bin fazla ölüm kayıtlara geçti. Britanya’da da aynı dönemde 1180 kişi öldü.

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği İspanya ve Portekiz’de de temmuz ortasında ölümler, önceki yıllara göre en yüksek seviyeye ulaştı.

Temmuz ortasında İspanya’da son beş yıldaki ortalamadan en düşük 2 bin 700, aşırı sıcakların vurduğu Hollanda’da da önceki yıllara oranla aynı dönemde 559 fazla ölüm kayıtlara geçti.

Aşırı sıcaklar ve susuzluğun solunum rahatsızlıkları çekenlerle kalp hastalarının yanı sıra Alzheimer gibi hastalıkları bulunan kişiler için risk faktörü olduğu kaydediliyor.

Öte yandan uzmanlar, aşırı sıcak hava dalgasının iklim değişikliğinin sonucu olduğuna işaret ediyor.