Avrupa Şampiyonası güreş dalında Türkiye’ye iki altın madalya

Romanya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcular Selçuk Can grekoromen stil 72 kiloda, Alperen Berber’se grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı.
Başkent Bükreş’te düzenlenen organizasyonda Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilonun finalinde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade’yle karşılaştı.
Rakibini 2-0 yenen 28 yaşındaki Selçuk Can altın madalyanın sahibi oldu.
Alperen Berber de grekoromen stil 82 kilonun finalinde yarışmaya bireysel olarak katılan Islam Ismailovich Aliev’le karşılaştı.
Rakibini 4-3 mağlup eden 19 yaşındaki Alperen altın madalyanın sahibi oldu.