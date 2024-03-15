UEFA Avrupa Ligi’nde Bayer Leverkusen, Liverpool, Roma ve Atalanta çeyrek finale yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanşları dört maçla tamamlandı.
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Almanya’nın Bayer Leverkusen takımına konuk oldu. Karabağ, 58’inci, dakikada Abdellah Zoubir ve 67’nci dakikada Juninho’nun golleriyle 2-0 öne geçti.
Karabağ’da Elvin Cafarquliyev 63’üncü dakikada kırmızı kart görürken Leverkusen ekibi 72’nci dakikada Jeremie Frimpong ile farkı 1’e indirdi. Bayer Leverkusen’de 90+3 ve 90+7’nci dakikalarda sahneye çıkan Patrik Schick, takımına 3-2’lik galibiyeti ve turu getirdi.
Salah, Liverpool tarihine geçti
Liverpool, 5-1 kazandığı müsabakanın rövanşında Sparta Prag’ı 6-1 yenerek çeyrek final biletini aldı.
Sparta Prag ağlarını sarsan Muhammed Salah, Liverpool formasıyla üst üste 7 sezonda 20 gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.
Milli futbolcu Zeki Çelik’in 90 dakika forma giydiği maçtaysa Roma, Brighton’a 1-0 kaybetse de ilk maçtaki 4-0’lık galibiyetin avantajıyla adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Liverpool (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya): 6-1 (İlk maç 5-1)
- Brighton (İngiltere)-Roma (İtalya): 1-0 (0-4)
- Atalanta (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1 (1-1)
- Bayer Leverkusen (Almanya)-Karabağ (Azerbaycan): 3-2 (2-2)