UEFA Avrupa Ligi’nde Bayer Leverkusen, Liverpool, Roma ve Atalanta çeyrek finale yükseldi.

Fotoğraf: uefa.com

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, son 16 turu rövanşları dört maçla tamamlandı.

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Almanya’nın Bayer Leverkusen takımına konuk oldu. Karabağ, 58’inci, dakikada Abdellah Zoubir ve 67’nci dakikada Juninho’nun golleriyle 2-0 öne geçti.

Karabağ’da Elvin Cafarquliyev 63’üncü dakikada kırmızı kart görürken Leverkusen ekibi 72’nci dakikada Jeremie Frimpong ile farkı 1’e indirdi. Bayer Leverkusen’de 90+3 ve 90+7’nci dakikalarda sahneye çıkan Patrik Schick, takımına 3-2’lik galibiyeti ve turu getirdi.

Salah, Liverpool tarihine geçti

Liverpool, 5-1 kazandığı müsabakanın rövanşında Sparta Prag’ı 6-1 yenerek çeyrek final biletini aldı.

Sparta Prag ağlarını sarsan Muhammed Salah, Liverpool formasıyla üst üste 7 sezonda 20 gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.

Milli futbolcu Zeki Çelik’in 90 dakika forma giydiği maçtaysa Roma, Brighton’a 1-0 kaybetse de ilk maçtaki 4-0’lık galibiyetin avantajıyla adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle: