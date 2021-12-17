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Yaramazlara biraz batar!

Avrupa Komisyonu, cıva içeren ampulleri yasakladı

Avrupa Komisyonu, sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle içinde cıva bulunan ampullerin kullanımını bazı istisnalar dışında yasaklayan kuralları kabul etti.

Fotoğraf: www.nhc.nl

AA’nın komisyonun açıklamasından aktardığına göre genel aydınlatmada kullanılan düz floresan gibi cıva içeren ampuller, sağlığa ve çevreye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle piyasada satılamayacak.


Yeni kurallara uyum sağlanması için ekonomik aktörlere 12 ila 18 ay geçiş süre imkanı verilecek.

Sanayi ve tıp gibi alanlarda cıva içeren ampullere yeterli alternatifin henüz bulunmadığı durumlarda bazı ampul kategorilerinin kullanımına bir süre için istisnalar tanınabilecek.

Komisyon, LED gibi cıvasız ve güvenli alternatif aydınlatma ürünleri bulunduğu için böyle bir karar alındığını bildirdi.

Cıva içeren ampullerin kırıldığında sağlığa ve çevreye ciddi zarar verebileceği belirtiliyor.

Komisyonun verdiği bilgiye göre, Avrupa Birliği pazarına bugüne kadar çoğu kompakt ve düz florasan olmak üzere 5 milyar civarında cıva içeren ampul sürüldü.

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