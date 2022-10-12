Avrupa Komisyonu başkanı: Bosna-Hersek’e aday statüsü vermeyi teklif ettik

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) Bosna-Hersek’e aday statüsü vermeyi teklif ettiğini söyledi.

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Ursula von der Leyen, Brüksel’deki AB Büyükelçileri Konferansı’nda “Avrupa’da bir kez daha değişim rüzgarı esiyor ve bu ivmeyi yakalamamız gerekiyor. Batı Balkanlar bizim ailemize ait” dedi.

Ukrayna, Rus işgaline uğramasından kısa bir süre sonra AB üyeliğine başvurmuştu. Ukrayna’dan sonra Moldova ve Gürcistan da üyelik için başvurmuştu. Ukrayna ve Moldova, 23 Haziran’da aday ülke statüsü kazanırken Gürcistan’ın başvurusu reddedilmişti.

Ukrayna, ‘AB’ye hızlı üyeliği’ gündeme getirmiş ama bu pek sıcak karşılanmamıştı. Önerinin sıcak karşılanmamasının nedenlerinden birisi de Batı Balkan ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin üye olmak için yıllardır beklemesiydi.