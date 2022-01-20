Avrupa Komisyonu: Alışveriş sitelerinin üçte ikisinde kullanıcı yorumları sorunlu

Avrupa Birliği (AB), Avrupa ülkelerindeki alışveriş sitelerinde yer alan kullanıcı yorumlarının büyük çoğunluğunun güvenilir olmadığını duyurdu.

AA’nın haberine göre Avrupa Komisyonu, 28 Avrupa ülkesi tüketici koruma yetkililerinin katılımıyla 223 büyük sitedeki yanıltıcı tüketici yorumlarını belirlemek üzere yapılan tarama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Avrupa’daki çevrimiçi mağazalar, alışveriş siteleri, rezervasyon siteleri, karşılaştırma hizmeti sunan siteler ve arama motorlarındaki kullanıcı yorumlarının yaklaşık üçte ikisinin güvenilirliği konusunda şüpheler bulunuyor.

Sitelerinin yarıdan fazlasında ürün veya hizmeti gerçekten kullanan tüketiciler tarafından hazırlanmış ve inanılır yorumlar yer almasına yönelik yeterince çaba gösterilmiyor. Ayrıca, sitelerin yarıya yakını tüketicilere yorumların nasıl toplandığı ve işlendiği konusunda bilgi vermezken yarısı, sahte tüketici yorumlarının nasıl önlendiği konusunda bir açıklama paylaşmıyor.

Söz konusu nedenlerle yorumların gerçek kullanıcılar tarafından yazılıp yazılmadığını doğrulama imkanı olmuyor.

Avrupa’daki sitelerin yüzde 55’i tüketicilere doğru bilgi verilmesini gerektiren AB kurallarına uymuyor.