Avrupa Kentler Birliği'nden İmamoğlu'na özel demokrasi ödülü

Avrupa Kentler Birliği (Eurocities) tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özel demokrasi ödülü verdi.

Fotoğraf: Ahmet Aras / X

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras X’teki paylaşımında ödülü şöyle duyurdu:

* Avrupa’nın dört bir yanından gelen belediye başkanlarıyla birlikte Portekiz’in Braga kentinde gerçekleştirilen Eurocities 2025 Genel Kurul toplantısına katıldım.

* Bu önemli zirvede, demokrasiye olan bağlılığı ve halk iradesini kararlılıkla savunduğu için haksız yere tutuklanan İBB başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na verilen özel demokrasi ödülünü; Ekrem başkanımız adına teslim aldım. Bu vesileyle de genel kurula katılan belediye başkanlarını, Ekrem başkanımızı ziyaret etmeleri için İstanbul’a davet ettim.

* Törende Ekrem Başkanımızın mesajını da katılımcılarla paylaştım. Ekrem mesajında ‘Bu ödülün özgürlük talep eden gençlere, eşitlik için yürüyen kadınlara ve demokrasiye olan inançlarını kaybetmeyen sessiz milyonlara ait olduğunu’ vurguladı.

Bugün, Avrupa’nın dört bir yanından gelen belediye başkanlarıyla birlikte Portekiz’in Braga kentinde gerçekleştirilen Eurocities (Avrupa Kentler Birliği) 2025 Genel Kurul toplantısına katıldım.



Bu önemli zirvede, demokrasiye olan bağlılığı ve halk iradesini kararlılıkla… pic.twitter.com/qpEKizyzSF — Ahmet Aras (@arasahmetmugla) June 6, 2025

Eurocities başkanlarından İmamoğlu’na destek

DW Türkçe’nin haberine göre Eurocities’in Bluesky paylaşımı şöyle:

“Eurocities Başkanı (Burkhard) Jung, İstanbul temsilcilerine, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi gerekçelerle haksız yere hapsedilmiş olmasına rağmen demokratik değerleri savunmadaki sarsılmaz kararlılığını onurlandırmak amacıyla özel bir takdimde bulundu”

Öte yandan Braga’daki toplantıda Almanya’nın Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung’un yerine iki yıl süreyle Eurocities başkanlığına seçilen, Belçika’nın Gent şehrinin Belediye Başkanı Mathias De Clercq de İmamoğlu’na destek mesajı verdi.

Clercq’in açıklaması şöyle:

“Avrupa’nın demokratik değerlerini savunma konusunda kararlı olmalıyız. Bu, Ukrayna halkının yanında durmayı ve Türkiye’de haksız yere hapsedilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısını sürdürmeyi de kapsıyor.”