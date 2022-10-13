Avrupa borsaları üst üste yedinci günde de düştü: Gözler ABD’deki enflasyonda

Avrupa borsaları teknoloji ve gayrimenkul hisselerindeki düşüşlerle gerilerken yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında izleyeceği yola dair ipucu vermesi beklenen ABD enflasyon verilerini izleyecek.

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Avrupa’nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek üst üste yedinci seansta da düşmüş oldu.

STOXX 600 endeksi, merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek üzere agresif para politikası izlemesinin ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası’nın resesyon uyarılarında bulunmasının yarattığı endişelerle geçen altı günde yaklaşık yüzde 4,3 geriledi.

Bugün açıklanan Almanya harmonize enflasyonu eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 10,9 puan arttı. İsveç manşet tüketici fiyatları da bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artarak yüzde 9,7 değerini aldı.

Yatırımcılar bugün TSİ 15:30’da açıklanacak ABD tüketici fiyatları endeksi verilerini izleyecek.

20-21 Eylül’deki Fed toplantısının dün yayımlanan tutanaklarında yetkililerinin ‘enflasyonu düşürmek için gereğinden az adım atmanın, gereğinden fazla adım atmaya kıyasla daha ağır sonuçları olacağına dikkat çektiği’ belirtildi.

Avrupa’da teknoloji ve gayrimenkul hisseleri yüzde 1,1 gerileyerek düşüşlere öncülük etti.

Gayrimenkul grubu Aroundtown, Citigroup’un hisselerini ‘al‘dan ‘nötr‘ seviyesine düşürmesinin ardından yüzde 6,8 geriledi.

Avrupa’nın çip şirketleri, Applied Materials’ın Çin’e getirilen ihracat kısıtlamalarının bu çeyrekte net satışlarda 250 ila 550 milyon dolar zarara yol açabileceğini bildirmesi ve gelecek çeyrekte de benzer bir etki görüleceği yönünde endişe yaratmasıyla geriledi.