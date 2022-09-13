Avrupa Birliği: Suriyelilerin dönüşünü destekliyoruz ama şartlar oluşmadı

Avrupa Birliği (AB), Suriyelilerin ‘güvenli ve gönüllü’ geri dönüşünü desteklediğini ancak bu şartların henüz oluşmadığını duyurdu.

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AB’nin Suriye’deki misyonu tarafından Twitter üzerinden paylaşılan açıklamada, AB Suriye Delegasyonu Başkanı Dan Stoenescu’nun BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’yle Şam’da görüştüğü bildirildi.

AA’nın haberine göre açıklamada AB’nin, BM’nin Suriye’deki mülteciler konusunda gönüllü geri dönüşler de dahil olmak üzere tüm çalışmalarını desteklediği belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Tüm Suriyelilerin evlerine dönme hakkı var ama şartlar henüz oluşmadı. İlk olarak gerekli olan, uluslararası hukuka ve ‘geri gönderme yasağı’ uyarınca, mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü için koşulların yaratılmasıdır.” değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca açıklamada, “AB, şartlar uygun olduğunda, en kısa sürede BM kolaylaştırıcılığındaki geri dönüşleri destekleyecektir.” dendi.