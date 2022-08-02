Avrupa Avrupa olalı böyle sıcak görmedi

Britanya 40 dereceyle tarihin en sıcak yazını yaşadı, Macaristan son 128 yılın rekoruyla sarsıldı. Çok sayıda can kaybının ve büyük orman yangınlarının yaşandığı Avrupa ülkelerinde yaz nasıl geçiyor?

Grafik: AA

AA’nın haberine göre, Avrupa’da son 50 yılda aşırı sıcaklar ve iklim kaynaklı afetler nedeniyle 159 bin kişi yaşamını yitirdi, kıtanın sıcak hava dalgalarından kaynaklı ekonomik kaybı yaklaşık 476,5 milyar dolar.

Bu yaz rekorların yazı

Britanya 19 Temmuz tarihinde 40 dereceyle ülke tarihinin en yüksek hava sıcaklığını yaşarken, 128 yılın rekorunu 24 Temmuz’da 25,4 dereceyle Macaristan kırdı. Almanya ise 20 Temmuz’da 40,3 derece ile yılın en sıcak gününü yaşadı.

Öte yandan, aşırı sıcaklar nedeniyle geniş çaplı orman yangınlarının yaşandığı ülkeler arasında yer alan İsviçre’de alarm seviyesi 3’e çıkarıldı.

Portekiz’de 7-18 Temmuz aralığında çıkan yangınlarda 1065 kişi hayatını kaybetti.

İspanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya, İtalya, Çekya ve Yunanistan’da orman yangınlarının sık sık yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor.