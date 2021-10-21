Avrosu olanlara: Bir sayıyı 11’le çarpmanın kolay yolu nedir?

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası avro/TL kurunun 11’e fırlamasıyla “Bir sayıyı 11’le çarpmanın kolay yolu nedir” sorusu akıllara geldi.

İki basamaklı bir sayıyı 11’le çarpmanın kısa yolu sayının birler ve onlar basamağını toplayıp eldeki sayının ortasına eklemektir. Örnek olarak:

54×11 5+4: 9 54×11: 594

11’le çarpılacak sayının rakamları toplandığında 10 ve ya 10’dan büyük bir sayı çıkarsa, çıkan sayının sağdan ilk rakamı ortaya yazılıp soldaki rakam da yandaki sayıya eklenebilir:

Örnek:

68×11 6+8: 14 Çıkan sonucun (14) sağındaki sayı (4) rakamların arasına: 648 Çıkan sonucun solundaki rakam (1) sol taraftaki rakamla toplanır: 748 68×11: 748

Üç basamaklı bir sayıyı 11’le kolay çarpma işlemi ise örnekle şöyle anlatılabilir:

436×11 En sağdaki rakam olduğu gibi yazılır: 6. Yanındaki rakamla toplanır: 3 + 6 = 9. Çıkan sonuç en sağdaki rakamın soluna yazılır: 96. Ana sayının ilk iki rakamı toplanır: 4 + 3 = 7. Çıkan sonuç diğer rakamların yanına yazılır: 796 Ana sayının en solundaki rakam diğer sayıların en başına yazılır: 4796 436×11: 4796

Merkez Bankası (MB) Para Piyasası Kurulu (PPK) bugün aldığı kararla politika faizini yüzde 16’ya çekti. Piyasadaki uzmanlar, her ne kadar faiz indirimine ilişkin mantıklı bir gerekçe bulamasalar da, siyasetin MB üzerindeki baskısının bir sonucu olarak, beklentilerini 50-100 baz puan arasında bir indirime ayarlamıştı. Bu beklentiye rağmen indirimin 200 baz puana ulaşması doların 9,49’a avronun ise 11 liranın üzerine çıkmasına neden oldu.