Avro’da yeni rekor: 29 lirayı aştı

Avro/TL, 29,28 seviyesini görerek yeni bir rekor kırdı.

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Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.

Seçimden önce 20’nin altında olan dolar/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 23’ü geçmişti. Sonrasında MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 26’yı geçmişti.

Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 28’i geçmişti.

Avro/TL, dünü 29,06’dan kapatmıştı. Bugünün ilk saatlerinde 29,28’i gören avro/TL şu an (09:01) 29,12 seviyesinde.

Dünü 26,14’ten kapatan dolar/TL’yse günün ilk saatlerinde 26,17’yi gördü. Dolar kuru şu an 26,15 seviyesinde.

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