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Yaramazlara biraz batar!

AVM'de tavan çöktü: İki işçiden biri öldü, biri ağır yaralandı

Ankara’daki Panora AVM’de işçiler havalandırmada çalışırken tavan çöktü. İki işçiden biri öldü, biriyse ağır yaralandı.

Fotoğraf: Arşiv

ANKA‘nın haberine göre olay Çankaya ilçesi Oran Mahallesi’ndeki Panora alışveriş merkezinde dün akşam 17.00 sıralarında meydana geldi.


AVM’nin havalandırma sisteminde çalışan 50 yaşındaki S.P., tavanın çökmesiyle yürüyen merdivenin üzerine düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine AVM’ye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan işçi hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) göre Panora AVM, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ait.

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