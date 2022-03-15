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Yaramazlara biraz batar!

Av ihalesi, sezon bitimine 15 gün kala iptal: Yaban keçileri öldürülmüş olabilir


Tarım ve Orman Bakanlığı’nın beş kentte bu ayın sonuna kadar 70 yaban keçisinin öldürülmesini içeren ihalesi, av sezonunun bitmesine günler kala iptal edildi. Dava açan derneklere göre zaten tüm hayvanlar öldürülmüş olabilir.

Fotoğraf: Arşiv

Vegan Derneği Türkiye (TVD) ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Hayvanlara Adalet Derneği’nin (HAD) de desteğiyle Adana, Mersin, Hatay, Niğde ve Kayseri’deki hayvanları kapsayan ihaleye karşı 27 Eylül 2021’de dava açmıştı.


Adana 2’nci İdare Mahkemesi, ihalenin Adana’ya ek olarak dört kenti daha kapsaması nedeniyle dosyayı ‘görevsizlik’ kararıyla Danıştay’a sevk etmiş, Danıştay da dosyayı yeniden Adana’ya göndermişti.

Dernekler, bu sürede Bolu ve Konya’da TVD’nin açtığı davaların aksine yürütmeyi durdurma kararı verilmediğini kaydetti.

Altı ay sonra karar

İdare mahkemesi, 17 Şubat’taki duruşmada aldığı kararı dün taraflara iletti. Mahkeme, ihalenin ‘hukuka aykırı’ olduğu gerekçesiyle iptaline karar verdi.

Mersin Barosu’nun Danıştay’da elde ettiği emsal sonuca da atıfta bulunan gerekçeli nihai kararda şöyle dendi: “Yaban hayvanlarının sayılarına, avlanacakları sahalara ve avlanmanın sonuçlarına ilişkin somut ihaleler açısından davalı idare tarafından bilimsel, somut ve kapsamlı araştırma ve tespitler yapılmadan gerçekleştirilen dava konusu ihalede hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Nitekim benzer bir uyuşmazlıkta verilen Danıştay 13’üncü Dairesi’nin 28/12/2021 tarih ve E:2021/3939, K:2021/5365 sayılı kararı da bu doğrultudadır.”

Hepsi öldürülmüş olabilir

Derneklerin ortak açıklamasında mahkemenin kararında geç kaldığı belirtilerek av sezonunun bitmesine 15 gün kala nihai kararın verildiği, bu süreçte yaban keçilerinin öldürülmüş olabileceği vurgulandı.

Eylül-Aralık 2021 tarihlerinde beş ilde kaç yaban keçisinin öldürüldüğünü CİMER üzerinden bakanlığa soran dernekler, bilgi edinme başvurularına resmi yanıt alamadıklarını da kaydetti.

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