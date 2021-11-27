Vegan Derneği dava açmıştı: Anadolu yaban koyunu ve yaban keçileri şimdilik kurtuldu

Konya 1’inci İdare Mahkemesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Konya ve Karaman’da Anadolu yaban koyunu ile yaban keçisi avına ilişkin açtığı ihale için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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Vegan Derneği tarafından 24 Kasım’da açılan davada bir gün sonra ara karar verildi.

Mahkeme, dünya çapında yalnızca Türkiye’de görülen Anadolu yaban koyunlarının (Ovis gmelini anatolica) ve Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçilerinin (Capra aegagrus) lehine karar alarak yürütmeyi durdurma verdi. Mahkeme ön etüt ve envanter raporlarıyla ihaleye ilişkin hazırlanmış tüm raporlar dahil olmak üzere, dava konusu işlemin hukuki ve maddi gerekçelerine dair ayrıntılı bakanlık savunmasını içeren belgelerin 15 gün içinde ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Merkezi İstanbul’da bulunan Vegan Derneği’nin açıklamasında Konya ve Karaman’ın farklı bölgelerinde av acenteleri aracılığıyla 31 Mart 2022 tarihine kadar avlanması planlanan yedi Anadolu yaban koyununun her biri için en az 153 bin 900 en fazla 157 bin 700 lira, üç yaban keçisi için en az 9 bin 300 lira bedel istendiği belirtildi.

Dernek, Anadolu yaban koyunları ve yaban keçisinin avlattırılması iş ihalesinin etiğe, hukuka ve kamu düzenine aykırılık teşkil ettiğini savunmuştu. Derneğin dava dilekçesinde bilimsel raporlara atıfta bulunurken, aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait yayınlarda Anadolu yaban koyunuyla ilgili ‘Türkiye’nin zenginliği ve sembolü‘ olarak tanımlandığı hatırlatılırken bu türün hassasiyetine dair şu bilgiler verilmişti:

“Yaban koyunu’nun bir alt türü olan Anadolu yaban koyunu (Ovis gmelini anatolica) Türkiye’ye ‘endemik’ bir türdür, yani Anadolu’ya özgüdür ve yalnızca ülkemizde İç Anadolu’nun çok kısıtlı bir alanında yaşamakta ve üremektedir. Halk arasında ‘ceren, ceran ya da dağ koyunu’ olarak da anılan bu nadir türün sayılarında sürekli bir düşüş olduğu yıllar içinde gözlemlendiği için Tarım ve Orman Bakanlığı bu türün ulusal mevzuat ile korunmasını şart koşmuştur. Ayrıca Bern Sözleşmesi’nin 3. maddesi uyarınca endemik bir tür olmasından ötürü avlanması hukuka aykırıdır. Tarım Orman Bakanlığının yayını olan Tarım Orman Dergisi’nin Ocak 2021 tarihli yayında, Türkiye’de 2019 yılı sayımı itibarıyla sadece 893 Anadolu Yaban Koyunu’nun tespit edildiği belirtilmiştir. Bu sayının, daha önce defalarca kez hakkında yapılan ihalelerin iptal edildiği ve ilgili iptal kararlarının da dilekçe ekinde sunulduğu kızıl geyik ve yaban keçisi türlerinden çok daha az olduğu ilgili yayında da görülebilmektedir.”