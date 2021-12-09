Tunceli’de iki yaban keçisini öldüren avcılara 126 bin lira ceza

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde koruma altındaki yaban keçilerini avladığı belirlenen iki kişiye 126 bin lira ceza verildi.
AA’nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15’inci Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü görevlileri, ilçede denetim yaptı.
Ekipler, Aliboğazı bölgesinde iki avcının avlanması yasaklanıp koruma altına alınan yaban keçilerini kaçak avladığını tespit etti.
Kaçak avcılar hakkında 4915 sayılı ‘Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet’ suçundan idari işlem yapılarak toplam 126 bin lira ceza kesildi.
İki keçiye ve av tüfeklerine el kondu.