Auschwitz’ten kurtulmuş, Bosna savaşında evini terk etmemişti: Belgeseli çekilen Weinfeld hayatını kaybetti

Nazi Almanyası tarafından 2’nci Dünya Savaşı (1939-1945) sırasında Polonya’da kurulan Auschwitz Toplama Kampı’ndan kurtulan, Bosna savaşında (1992-1995) evini terk etmeyi reddeden Greta Ferušić Weinfeld 97 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: YouTube

Weinfeld’in öldüğünü Bosna Hersek Yahudi toplumunun temsilcileri duyurdu.

Açıklamaya göre 1924’te Sırbistan’da dünyaya Weinfeld, ailesinin, 1 milyonu Yahudi 1,1 milyon insanın öldürüldüğü Auschwitz’ten kurtulan tek üyesiydi, 2’nci Dünya Savaşı bitince Sırbistan’a dönüp mimarlık eğitimi aldı ve sonra Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya yerleşti. Saraybosna Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Weinfeld, Yugoslavya dağılınca, 1990’larda kendisini yeniden bir savaşın ortasında buldu.

Bosna Savaşı sırasında Sırplar kenti kuşattığında çok sayıda kişiyi tahliye etti. Ancak o evini terk etmeyi reddetti.

Onun yaşamını konu alan belgeseli yöneten Haris Pašović, Facebook’ta paylaştığı mesajda, “Çok güzel ve korkunç şeyleri yaşamış… mükemmel bir insan bu dünyadan ayrıldı” yazdı. ‘Greta’ adlı 1997 yapımı belgesel uluslararası film festivallerinde gösterilmişti.

Weinfeld, belgeselde, kuşatmaya rağmen Saraybosna’yı terk etmeme kararını şöyle açıklıyordu belgeselde: “Ben hayatımda bir kez evimi terk etmeye zorlandım. Bir daha asla böyle bir şeye izin veremezdim. Zorla bir ke daha evimi terk edemezdim.”