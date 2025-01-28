Audi Brüksel'deki fabrikasını kapatıyor: Çalışanlara yasal tazminatın iki katı ödenecek

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yakında kapanacak olan Audi fabrikasından yöneticilerle sendikacılar anlaştı. Fabrika 30 yıl kıdeme sahip işçilere 200 bin ila 400 bin avro tazminat ödeyecek.

Fotoğraf: Audi

Belçika basınında yer alan haberlere göre Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu’na ait Audi markası, Brüksel’deki fabrikasını şubat sonunda kapayacak.

Fabrika yönetimiyle işçi sendikaları arasındaki sosyal plan görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Anlaşma kapsamında Audi, fabrika çalışanlarına yasal kıdem tazminatlarına ek olarak hizmet süresine göre ilave ikramiye ile yasal olarak ödenmesi gereken tazminatın iki katını verecek.

Bu çerçevede, 30 yıllık kıdeme sahip fabrika çalışanları, pozisyonlarına ve maaşlarına bağlı olarak 200 bin ile 400 bin avro arasında brüt tazminat alacak.

Ne olmuştu?

Audi, Temmuz 2024’te lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8’in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasını düşen talep nedeniyle kapayacağını ve söz konusu modellerin üretimine Meksika’da devam edileceğini duyurmuştu.

Şirket yönetimi, Eylül 2024 başında Volkswagen Grubu’nun Brüksel’deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis etmediğini açıklamış ve bu durum, fabrika çalışanları ile sendikaları rahatsız etmişti.

İşçiler, işbaşı yapmadan, üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarını almıştı.

Audi, kapanacak fabrika için yeni yatırımcı aramaya başlamış, 20’den fazla yatırımcıyla görüşülmesine rağmen uygun alıcı bulunamamıştı.