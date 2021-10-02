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Yaramazlara biraz batar!

ATM önünde yaşlıları dolandıran kişi gözaltına alındı

Siirt’te yardım etme bahanesiyle ATM önlerinde yaşlı ve yardıma muhtaç kişileri dolandırdığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki ATM’lerden para çekmeye çalışan yaşlı ve yardıma muhtaç kişilerin, yardım etme bahanesiyle banka kartları ve şifrelerini elde ederek paralarını alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


ATM’lerin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Ö.C.E. olduğunu tespit etti.

Zanlı, merkez Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi’ndeki bir banka önünde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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