Athena, Grup Yorum’un marşını ‘tutkulu futbol taraftarları’ için yeniden yorumlamış

Ska punk grubu Athena’nın vokali Gökhan Özoğuz, halk müziği oluşumu Grup Yorum’un ‘Haklıyız Kazanacağız’ marşını ‘tüm tutkulu futbol taraftarları’na adadı.
Athena, 2 Aralık Cuma çıkaracağı yeni şarkısını Twitter’dan duyurmuştu. Grubun sosyal medya hesaplarından “‘Haklıyız Kazanacağız’ Bu Cuma tüm dijital platformlarda!” notuyla yayınlanan videoya göre Athena, Grup Yorum’un ‘Haklıyız Kazanacağız’ marşını yeniden yorumlamıştı.
Ancak Özoğuz’un akşam saatlerindeki Twitter paylaşımına göre Athena’nın yeniden yorumu, ‘Haklıyız Kazanacağız’ın sol görüşlü protest düşüncesini yansıtmıyor. Videodaki tanıtımdan daha önceki paylaşımda yer almayan şarkı sözlerinin futbola uygun şekilde değiştirildiği anlaşılıyor.
Ünlü rock vokali şarkıyı şu sözlerle tanıttı: “İnandığın yolda yürü. Yarın tüm tutkulu futbol taraftarları için yumruk havada.”
‘Haklıyız Kazanacağız’ eseri, ilk olarak Grup Yorum’un 1989 yılında çıkardığı Cemo albümünde ‘Mehmet’ isimli parçanın içinde yer aldı. Ardından 1997 yılında çıkan ‘Marşlarımız’ albümünde ayrı bir marş olarak yer aldı.
Şarkının orijinaliyle aynı olacağını düşünen birçok Twitter kullanıcısı, Özoğuz’un tweet’ini alıntılayarak tepki gösterdi: