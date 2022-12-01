Athena, Grup Yorum’un marşını ‘tutkulu futbol taraftarları’ için yeniden yorumlamış

Ska punk grubu Athena’nın vokali Gökhan Özoğuz, halk müziği oluşumu Grup Yorum’un ‘Haklıyız Kazanacağız’ marşını ‘tüm tutkulu futbol taraftarları’na adadı.

Athena, 2 Aralık Cuma çıkaracağı yeni şarkısını Twitter’dan duyurmuştu. Grubun sosyal medya hesaplarından “‘Haklıyız Kazanacağız’ Bu Cuma tüm dijital platformlarda!” notuyla yayınlanan videoya göre Athena, Grup Yorum’un ‘Haklıyız Kazanacağız’ marşını yeniden yorumlamıştı.

Ancak Özoğuz’un akşam saatlerindeki Twitter paylaşımına göre Athena’nın yeniden yorumu, ‘Haklıyız Kazanacağız’ın sol görüşlü protest düşüncesini yansıtmıyor. Videodaki tanıtımdan daha önceki paylaşımda yer almayan şarkı sözlerinin futbola uygun şekilde değiştirildiği anlaşılıyor.

Ünlü rock vokali şarkıyı şu sözlerle tanıttı: “İnandığın yolda yürü. Yarın tüm tutkulu futbol taraftarları için yumruk havada.”

İnandığın Yolda Yürü

Yarın tüm Tutkulu Futbol taraftarları için yumruk havada ✊🏽#Haklıyızkazanacağız pic.twitter.com/UhVZGsXAYn — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) December 1, 2022

‘Haklıyız Kazanacağız’ eseri, ilk olarak Grup Yorum’un 1989 yılında çıkardığı Cemo albümünde ‘Mehmet’ isimli parçanın içinde yer aldı. Ardından 1997 yılında çıkan ‘Marşlarımız’ albümünde ayrı bir marş olarak yer aldı.

Şarkının orijinaliyle aynı olacağını düşünen birçok Twitter kullanıcısı, Özoğuz’un tweet’ini alıntılayarak tepki gösterdi:

Marşı Grup Yorum'dan dinleyip sevdik ama sahibi bestecisi kadar ve belki herkesten önce Mehmet Akif Dalcı'dır, onu meydanlarda, barikatlarda, korsan konserlerde dinleyen, söyleyen devrimcilerdir. O merak uyandıran lansmanın ardından sevimsiz bir hareket olmuş. Övdürmez, sövdürür. https://t.co/niBINiudGD — Ali Ergin Demirhan (@ali_ergind) December 1, 2022

Hepimiz trollendik ama Haklıyız Kazanacağız'ın müziğini kullanmasına izin verildi mi? Şimdi soru bu…

İzin verildiyse eğer neden? https://t.co/5EcliSdLx8 — hayritunc (@hayriituncc) December 1, 2022

Dünden beri dolaşan mevzunun geldiği yere bak sjsjsjs https://t.co/04eibwHbuB — Mizgîn (@neppoxa_sor) December 1, 2022

Bomboş heyecan yaptık 🙂 yazık ulan :)) https://t.co/dGkT6NorVG — Can (@canulgen) December 1, 2022

Grup Yorum'un asıl şarkısını yorumladılar sandık biz de saf saf. Bildiğimiz tribün uyarlamasından ADS ve şimşek kelimelerini çıkarıp önümüze koymuşlar. İstemez. https://t.co/cqogGY9ZO2 — Kırpık (@kirpikvekufesi) December 1, 2022

tüm sola tek seferde fake attılar… https://t.co/ktHGHAv3ez — imran aydın (@biraciyakiracii) December 1, 2022