Atatürk’ün kişisel eşyaları NFT olarak sergilenecek

Yapı Kredi, gelecek kuşaklar için emanet olarak sakladığı Atatürk’ün kişisel eşyalarından oluşan koleksiyonu, NFT’ye çevirerek 19 Mayıs’ta Metaverse’te sergilemeye başlayacak.

Fotoğraf: Yapı Kredi

Atatürk’e ait madalyalar, kehribar tespih, ahşap baston, gramofon ve annesi Zübeyde Hanım’ın gözlük çerçevesi gibi nadide eşyaların NFT olarak görülebileceği bu özel koleksiyon için Yapı Kredi’nin Metaverse’te 19 Mayıs’ta açacağı üç katlı binanın ilk katı müzeye dönüştürülecek.

Kültür ve sanatın korunarak gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılmasını hedeflediklerini belirten Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın şunları söyledi: “Kültür ve sanatın bankası Yapı Kredi olarak, 19 Mayıs’ta Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve mirasını gelecek kuşaklara aktarmak adına, daha önce ‘Sanal Müze’yle dijital ortama taşıdığımız Atatürk arşivimizin NFT versiyonlarını oluşturduk. Atatürk’e ait kişisel eşyaların yer aldığı bu çok değerli koleksiyonun en değerli parçalarını Metaverse evrenindeki binamızın müzeye dönüştürdüğümüz birinci katında sergileyeceğiz.”

Sergi, blokzincir tabanlı Metaverse platformu Decentraland’de ‘-112, -43’ koordinatlarında konumlanacak olan Yapı Kredi binasında gezilebilecek. Sergiyi gezmek için dijital cüzdan oluşturmadan internet sayfasındaki ‘Continue as Guest‘ seçeneğine tıklandığında misafir olarak Metaverse dünyasına giriş yapılabiliyor.